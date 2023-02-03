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Мостовой – о Малкоме в «ПСЖ»: «Почему он будет сидеть на замене? Он будет играть!» эксклюзив

03 Февраля 2023 • 10:15 Комментировать

Ветеран «Спартака» Александр Мостовой в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мыслями о возможном переходе форварда «Зенита» Малкома в «ПСЖ».

«Поиграть в одной команде с Мбаппе, Месси и Неймаром - уже можно войти в историю. Малкому всего 25 лет, поэтому всё можно. У «ПСЖ» сезон длинный: Кубок Франции, Лига чемпионов, чемпионат. Почему он будет на замене сидеть? Он будет играть! Там ведь не во всех играх, где-то дадут сыграть. Понятно, что он не будет, как в «Зените» лучшим, но век футболиста довольно короткий, поэтому приехать и увидеть таких людей - это нормально», — сказал Мостовой.

25-летний Малком защищает цвета «Зенита» с лета 2019 года. Бразилец перешёл в команду Сергея Семака из «Барселоны» за 40 млн евро. Действующий контракт между сторонами рассчитан до лета 2027 года. Переезд Малкома во Францию этой зимой уже невозможен.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак ПСЖ Александр Мостовой Малком Филипе
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