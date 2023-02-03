Уйти, чтобы вернуться: футболисты, возобновившие свою карьеру

В декабре прошлого года одному из героев чемпионата Европы-2008исполнился 41 год, а через месяц «спящий гигант», словно оправдывая своё прозвище, объявил о возобновлении карьеры. Пока что только на одну игру, в рамках четвертьфинальной встречи в Кубке России с «Ахматом». Роман объяснил это тем, что хочет забить двухсотый гол в зачёт клуба Федотова. Но пока что это больше похоже на очередное привлечение внимания к заурядному кубковому матчу. Павлюченко, Бузова, Газизов… Реальный шанс напомнить о себе или просто повод «хайпануть»? О тех, кто возвращался на футбольное поле после паузы, – в этой статье.

Неугомонный Роббен

Серебряный призёр чемпионата мира-2010 и обладатель бронзовых медалей чемпионата Европы-2004 Арьен Роббен летом 2019 года объявил о завершении профессиональной карьеры. Вполне логичное решение: 35 лет, неоднократный чемпион Германии, Испании, Англии и Нидерландов и в своём последнем сезоне сумел выиграть несколько трофеев в составе «Баварии». Но страсть к футболу оказалась сильнее. Ровно через год без большого футбола Роббен решил сыграть за родной «Гронинген». Возвращение получилось не самым удачным: уже через полчаса матча Роббену, и без того страдавшему травмами, пришлось оказывать помощь и завершить эту встречу. В течение сезона-2020/21 Роббен отыграл семь раз и во второй раз объявил о завершении карьеры. Похоже, теперь окончательно.

Любящий футбол Давидс

В 2008-м Эдгару Давидсу исполнилось 35 лет, он проводил, как казалось, свой прощальный сезон в составе родного «Аякса». Но завершать карьеру Давидс не планировал. В статусе свободного агента он мог оказаться в США, но, не договорившись с клубами, два года оставался без команд. Следом был «Кристалл Пэлас», в составе которого один из лучших опорников начала нулевых отыграл всего три месяца. Вновь пауза в два года и целый сезон за клуб четвёртого по силе дивизиона Англии «Барнет». Оставить статус получилось в возрасте 40 лет! При этом Эдгар в промежутках между возвращениями на поле работал в качестве члена наблюдательного совета «Аякса», а в «Барнете» исполнял роль играющего тренера.

Футбол или музыка?

Самая длинная пауза в игровой карьере принадлежит Пабло Освальдо. Итальянец с аргентинскими корнями в возрасте 30 лет объявил о завершении своей игровой карьеры. Последние два сезона форвард менял клубы как перчатки: «Ювентус», «Интер», «Бока Хуниорс», «Порту»… После расторжения контракта с «Бока Хуниорс», Освальдо с головой ушёл в музыку, но не надолго. Два года спустя футбол снова захлестнул Пабло, который пытался вернуться за счёт выступлений за «Тальерес», представляющий третий дивизион Аргентины. Не получилось. В разгар ковида, летом 2020-го, Освальдо подписал контракт с аргентинским «Банфилдом», за который успел сыграть два матча. Расторгнутый контракт и… ожидание лучшего предложения! А что, 37 лет – это ещё не предел.

Если ты президент, то можно всё?

Хуан Себастьян Верон мог стать невероятной звездой. Его трансфер 2001 года в «Манчестер Юнайтед» за 30 млн фунтов был рекордным в Англии на тот момент. Однако игра за «красных дьяволов» не пошла. Вернувшись в родной «Эстудиантес» в 31 год, Верон словно открыл в себе второе дыхание. Официально Хуан завершил карьеру в июне 2012 года, заняв место спортивного директора «Эстудиантеса». Через год Верон возобновил карьеру, выходил на поле, но затем получил должность президента клуба! И даже в этом статусе Верон играл за клуб, установив невероятный рекорд – в 42 года сыграл в матче Кубка Либертадорес.

Почти всегда возобновление карьеры – это шоу и привлечение внимания к определённому событию. Подобное случится и с Павлюченко, но за несколько недель до матча Кубок России уже заиграл новыми красками, а значит, цель Романа и его окружения достигнута.

Константин Лицин