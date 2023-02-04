Большие деньги в чемпионате России: от Ярошика до наших дней

Двадцать лет назад московские армейцы, сменившие недавно собственника, совершили рекордную для тех времён покупку. Чехперебрался из пражской «Спарты» в стан армейцев за невероятные для российского трансферного окна того времени 3,7 млн евро. Уже с первых туров Ярошик доказывал свою состоятельность и высокую цену, став вместе с ЦСКА чемпионом России. Гинер и его команда при этом заработали на Ярошике, продав его через два года в «Челси» почти за 8 млн евро. Двадцать лет спустя этот трансфер не входит в топ-40 самых дорогих переходов в РПЛ. О «самых-самых» мы расскажем в этой статье.

Пятёрка самых дорогих покупок в истории России

Пятёрка самых дорогих покупок в истории российского футбола выглядит следующим образом:

Халк, «Порту» –«Зенит», 40 млн евро, 2012 год

Витсель, «Бенфика» –«Зенит», 40 млн евро, 2012 год

Малком, «Барселона» –«Зенит», 40 млн евро, 2019 год

Виллиан, «Шахтёр» –«Анжи», 35 млн евро, 2013 год

Данни, «Динамо» –«Зенит», 30 млн евро, 2008 год

То есть в основном покупки пришлись на «сытые» десятые: четыре трансфера в «газпромовский» «Зенит» и переход Виллиана в «Анжи» в «пафосные» времена махачкалинского футбола.

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Халк и Витсель

Бесспорно, приход этой пары игроков в российском футболе имел эффект разорвавшейся бомбы. Общая сумма за два трансфера звучала в пределах 100 млн евро, но на деле за каждого из игроков «Зенит» заплатил одинаково. Оба принесли невероятную пользу «Зениту», выиграв вместе с ним все внутренние соревнования: чемпионат, Кубок и Суперкубок. Халк иВитсель выступали за свои сборные, а продажа бразильца впоследствии в китайский «Шанхай СИПГ» за 55,8 млн евро остаётся в нашем футболе рекордной сделкой «на выход».

Золотой «Анжи»

В январе 2011 года 100% акций клуба выкупает Сулейман Керимов. Сразу же в команде появились Роберто Карлос, бразильцыЖусилей и Диего Тарделли, Мубарак Буссуфа иШамиль Лахиялов. Стало понятно, что постепенного развития «Анжи» ждать не стоит. Клуб намерен скупить всех по максимуму и вступить в борьбу за медали. Летом 2011-го эти ожидания подтвердились: Жирков, Габулов, Мехди Гонсалес, Кристофер Самба иСамюэль Это’О (кстати, камерунец стал бы шестым в нашем рейтинге – за него заплатили 27 млн евро). Впоследствии были ещё Александр Кокорин и Ласина Траоре, за каждого из которых махачкалинцы «раскошелились» почти на 19 млн евро. Но самым дорогим трансфером той эпохи было приобретение Виллиана, которому не удалось толком раскрыться в «Анжи» по причине изначальной травмы и скорой смены вектора развития клуба…

Самые дорогие внутренние переходы

История с тем же Кокориным была весьма забавной. За «Анжи» будущий форвард «Ариса» не провёл ни одного матча. Точнее, он пробыл в команде только месяц, после чего был вынужден вернуться назад в «Динамо» за те же 19 млн евро. За эту же сумму Балаш Джуджак перебрался по тому же пути, но только за полгода до «трансферных приключений» Кокорина. На 1 млн евро меньше было уплачено за трансфер Траоре из «Кубани» в «Анжи» в 2012-м и переход венесуэльца Рондона из «Рубина» в «Зенит» в 2014-м. Но всем этим игрокам далеко до рекордного внутреннего трансфера. Мигель Данни в 2008-м перешёл из «Динамо» в «Зенит» за баснословные 30 млн евро! В составе московского клуба португалец сумел по-настоящему раскрыться, получив приглашение в национальную сборную. «Зенит» даже не стал сбивать сумму отступных, выплатив все положенные деньги за полузащитника. И не прогадал.

Новое десятилетие

А что в новом двадцатом десятилетии? Клубы научились экономить. Последний крупный трансфер был совершён на рубеже нового десятилетия. Малком перебрался в «Зенит» за 40 млн евро. Но к этому моменту такая сумма на фоне сделок АПЛ и ведущих клубов Европы других лиг уже не выглядела столь впечатляюще. В 2020-х вновь «господствовал» «Зенит», приобретя Юри Алберто (25 млн евро, 2022 год), Бруну Алвеша (22 млн евро, 2022 год) и Вендела (20,3 млн евро, 2020 год). Сюда же сумел затесаться и «Краснодар», выплативший 20 млн евро немецкой «Герте» за Джона Кордобу.

Новый расклад мира вряд ли заставит наши клубы, в том числе и «Зенит», платить огромные деньги за легионеров, по крайней мере в ближайшее время. Поэтому о нереально огромных сумм трансферах остаётся только вспоминать.

Константин Лицин