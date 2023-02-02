Сёмин: «Запрос на просмотр VAR? Это интересно, думаю, пойдёт на пользу»

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о внедрении запроса на просмотр VAR на зимнем Кубке РПЛ.

«Это интересно и хорошо. Думаю, пойдет на пользу. Любопытно! Надо импровизировать и находить новые решения. Мне это нравится», — приводит слова Сёмина «Чемпионат».

В первом туре товарищеского турнира «Ростов» проиграл «Спартаку» (0:0, 1:2 по пенальти). В конце второго тайма мяч попал в руку игроку ростовского клуба и «красно-белые» воспользовались правом просмотра VAR, однако после изучения видеоматериалов арбитр не изменил своего решения и не назначил одиннадцатиметровый удар.

Следующий матч турнира пройдет 3 февраля, в котором сыграют «Краснодар» и «Сочи» (19:30 по мск).