Гладилин пожелал Карпину оставаться таким же активным, энергичным и принципиальным

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин поздравил наставника «Ростова» и сборной России Валерия Карпин с днём рождения. Сегодня, 2 февраля, тренеру исполнилось 54 года.

«У Валерия Георгиевича наступает только рассвет в его творческой деятельности. Впереди долгие годы творчества. Я бы хотел пожелать Карпину оставаться таким же активным, энергичным, принципиальным, каким он был всегда», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

«Ростов» проиграл в день рождения Карпина «Спартаку» в рамках первого тура товарищеского зимнего Кубка РПЛ. «Красно-белые» одержали победу в серии послематчевых пенальти (0:0, 2:1 по пен). Стоит отметить, что вратарь «Спартака» Александр Селихов отразил три удара с точки.