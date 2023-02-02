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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гладилин пожелал Карпину оставаться таким же активным, энергичным и принципиальным

02 Февраля 2023 • 21:43 Комментировать

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин поздравил наставника «Ростова» и сборной России Валерия Карпин с днём рождения. Сегодня, 2 февраля, тренеру исполнилось 54 года.

«У Валерия Георгиевича наступает только рассвет в его творческой деятельности. Впереди долгие годы творчества. Я бы хотел пожелать Карпину оставаться таким же активным, энергичным, принципиальным, каким он был всегда», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

«Ростов» проиграл в день рождения Карпина «Спартаку» в рамках первого тура товарищеского зимнего Кубка РПЛ. «Красно-белые» одержали победу в серии послематчевых пенальти (0:0, 2:1 по пен). Стоит отметить, что вратарь «Спартака» Александр Селихов отразил три удара с точки.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Сборная России Валерий Гладилин
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