Деменко: «Сперцян готов к Европе»

Экс-игрок «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал возможный уход полузащитника «быков» Эдуарда Сперцяна в европейский клуб.

Ранее сообщалось, что 22‑летний хавбек может перейти в «Вильярреал», «Лацио» или ПСВ.

«В принципе, формально Сперцян готов к Европе. ПСВ? Он может выждать своего момента и дальше смотреть другие варианты. Это его право, и он хочет себя проявлять, но мы не знаем какое у него желание», — цитирует Деменко Metaratings.

В текущем сезоне Сперцян принял участие в 21 матче с учетом всех турниров, в которых забил десять мячей и сделал шесть ассистов. Трансферная стоимость игрока оценивается в 9 миллионов евро.