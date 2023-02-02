Игнатьев: «Сейчас те, кто хотят стать тренерами, сами платят за обучение»

Бывший полузащитник горьковской «Волги» Борис Игнатьев прокомментировал отсутствие тренерской практики у молодых российских специалистов.

По словам Игнатьева, РФС осуществляет деятельность по образованию тренеров внутри страны, но при этом совершенно забывает о том, что по выпуску им необходимо найти ту или иную работу.

Как говорит эксперт, во времена СССР по окончании Высшей школы тренеров можно было быть уверенным в трудоустройстве, сегодня ситуация поменялась.

«Сейчас те, кто хотят стать тренерами, сами платят за обучение. Учёба, конечно, ограничена во времени. Они четыре-пять модулей проходят за сессию, каждая по три дня, что за это время можно освоить?» - цитирует Игнатьева «РБ Спорт».