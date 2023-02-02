«Торпедо» выкупит лучшего бомбардира «Волгаря» Стефановича

Нападающий «Волгаря» Илья Стефанович в ближайшее время пополнит состав московского «Торпедо».

По сведениям Metaratings, «автозаводцам» удалось уговорить астраханцев отпустить 26-летнего футболиста. Ранее сообщалось, что «Волгарь» не планирует расставаться со своим форвардом, однако «Торпедо» увеличило свое первоначальное предложение.

По информации источника, сумма сделки составит 11 миллионов рублей (примерно 140 тысяч евро). Стефановичу осталось пройти медосмотр и уладить последние детали контракта.

В нынешнем сезоне на счету нападающего восемь голов в 20 матчах во всех турнирах.