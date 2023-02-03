Изидор и Малком остались в РПЛ, «Челси» обновил рекорд трат, Шомуродов сбежал от Моуринью: главные трансферы недели

Главные трансферные новости прошедшей недели

В Европе захлопнулось зимнее трансферное окно. Захлопнулось громко – парой запоминающихся сделок. Тут и Жоржиньо сменил клуб внутри Лондона, и «Челси» вкинул новую трансферную бомбу, и «ПСЖ» загубил несколько перспективных переходов, параллельно затронув «Зенит». «Евро-футбол.ру» резюмирует итоги прошедшей недели в мире агентов и трансферов. Самые интересные новости и свершившиеся переходы/аренды собраны в нашем дайджесте.

Российская премьер-лига

«Зенит» и «Локомотив» - много странных аренд

В конце января два французских суперклуба хотели утащить двух суперигроков (по меркам РПЛ) из России. Малком собрался проследовать маршрутом Леандро Паредеса и сменить «Зенит» на «ПСЖ», а Вильсон Изидор оформлял арендное соглашение с «Лионом». Однако ни одной сделки не случилось. Парижане, видимо, вспомнили, что трансферы из Санкт-Петербурга – дело рискованное и попытались оформить аренду Малкома. «Зенит» на такой расклад не согласился, агенты игрока давить не стали, и бразилец остался в РПЛ.

Кстати, у «ПСЖ» вообще беда с оформлением аренд. Решили парижане вместо Малкома забрать Зиеша из «Челси». Договорились уже с лондонцами, но трижды были высланы неправильные документы и переход Хакима оформить просто не успели. «Локомотив» же согласен был отправить во Францию Вильсона Изидора, но «Лион» сообщил, что форвард не прошёл медобследование. Француз остаётся в «Локомотиве», а вот другой легионер из атаки сбежал в Бельгию. И тут не без конфузов: «Антверпен» заявляет, что подписал Керка, после того, как игрок воспользовался приостановкой контракта с «Локо». А «красно-зелёные» выкатили информацию о платной аренде. А вы говорите, инсайдеры путают, иногда даже клубы не могут договориться в официальных версиях.

Москвичи не обошлись без приобретений на этой неделе. «Локомотив» подписал 28-летнего аргентинского защитника Хермана Конти. Он был частью чемпионского состава «Бенфики»-2018/19, но затем карьера пошла на спад. Отправился в «Атлетико Минейро», за 23 матча не отметился результативными действиями и нового контракта не получил. «Локомотиву» Херман Конти достался в качестве свободного агента.

Европейские чемпионаты

«Челси» тратит больше всех, «Арсенал» укрепляется под шумок

Закрытие трансферного окна в Европе громыхнуло сделкой на 120 миллионов евро! «Челси» забрал лучшего молодого игрока ЧМ-2022, выкупив у «Бенфики» Энцо Фернандеса. Лондонцы побили все возможные рекорды этого года, в сумме потратив столько же, сколько все (!) клубы топ-5 чемпионатов. Нужно же было и отбивать хоть какие-то расходы. Вот именно этим и воспользовался «Арсенал», всего за 13 миллионов евро утащивший Жоржиньо. Чемпион Европы ещё и потому так дёшево обошёлся «канонирам», потому что через полгода у него заканчивался контракт.

Ещё из громких трансферов дедлайна – аренды от «Баварии». Немцы выступили и донором, и принимающей стороной. «Манчестер Юнайтед» забрал у немцев Марселя Забитцера. Австриец уже работал с Эриком тен Хагом, что стало главным аргументом. Главной задачей Забитцера будет замена Кристиана Эриксена, получившего тяжёлую травму. Контактировала «Бавария» и с другим клубом из Манчестера. У «Сити» забрали португальца Жоау Канселу с правом выкупа за 70 миллионов евро. СМИ поговаривают, что Хосеп Гвардиола не очень опечален, тренер планирует на фланге обороны наигрывать молодого Льюиса.

Шомуродов вновь сменил команду в Италии

В этом сезоне Серии А Эдьдор Шомуродов провёл всего шесть матчей, в основном появляясь на замену. Не выдержал узбекский нападающий конкуренции в команде Жозе Моуринью (что неудивительно с разыгравшимися Абрахамом и Дибалой) и решил «Рому» покинуть. Остаток сезона Эльдор доиграет за «Специю», а аренда форварда принесёт «Роме» 1,5 миллиона евро. У нового клуба Шомуродова нет права выкупа, так что узбекский нападающий точно вернётся в «Рому». Знак обнадёживающий, в Риме ещё верят, что Эльдор принесёт пользу «волкам».