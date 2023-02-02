«СКА-Хабаровск» заинтересован в приглашении Жигулёва из «Пари НН»

Полузащитник «Пари НН» Илья Жигулёв попал в сферу интересов «СКА-Хабаровска».

По информации телеграм-канала «ФНЛ с Ильёвым», после ухода Ярослава Ивакина в «Енисей» хабаровский клуб ищет замену футболисту. «СКА-Хабаровск» заинтересован в услугах 27-летнего Жигулёва, однако такой трансфер маловероятен. Отмечается, что сам хавбек не планирует переходить в клуб Первой лиги и хочет остаться в РПЛ.

В текущем сезоне Жигулёв принял участие в пяти матчах РПЛ и трех матчах Фонбет Кубка России, не отметившись результативными действиями. Контракт полузащитника с «Пари НН» рассчитан до лета 2024 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 600 тысяч евро.