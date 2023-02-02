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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Источник: Бывший защитник «Севильи» Тассано пополнил состав «Химок»

02 Февраля 2023 • 20:45 Комментировать

Экс-защитник «Севильи» Кристиан Тассано перешёл в подмосковные «Химки». Об этом сообщил агент футболиста Хелио Мартинс.

«Кристиан действительно перешел в «Химки». Контракт рассчитан на два года», — приводит слова представителя игрока Sport24.

По сведениям авторитетного портала Transfermarkt, 26-летний уругваец перебрался в «Химки» из португальского клуба «Санта-Клара» за 300 тысяч евро.

В текущем сезоне Тассано принял участие в 15 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом.

После 17 туров «Химки» занимают предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 12 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Санта-Клара Кристиан Тассано Хелио Мартинс
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