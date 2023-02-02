Агент Дасы заявил, что в Израиле с большим уважением относятся к русской нации

Агент Боаз Горен, представляющий интересы защитника «Динамо» Эли Дасы, высказался о критике в адрес России и своего клиента.

«В целом, Россию критикуют во всем западном мире, но в Израиле это не так сильно выражено и мы с большим уважением относимся к русской нации!» — приводит слова Горена Sport24.

По поводу критики Дасы на родине из-за его игры в России агент заявил, что эта критика была не такой уж большой, негативно про игрока написал только один сайт и несколько журналистов.

В текущем сезоне 30-летний футболист принял участие в 13 матчах с учетом всех турниров, в которых записал в свой актив одну результативную передачу.