Йоканович: «Майсторович — разносторонний футболист»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович высказался о новичке команды Милане Майсторовиче. Стоит отметить, что в двух последних матчах центральный защитник играл на правом фланге.

«Милан – разносторонний футболист и может одинаково уверенно выступать в центре обороны, на фланге и в опорной зоне. Это быстрый, агрессивный, трудоспособный защитник с правильным подходом к делу», — приводит слова Йокановича официальный сайт «бело-голубых».

Напомним, «Динамо» приобрело 17-летнего футболиста в прошлое трансферное окно, но из-за возраста Майсторович смог присоединиться к столичному клубу только сейчас.