Агент подтвердил, что Гогуа находится на просмотре в «Химках»

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы защитника Седрика Гогуа, отреагировал на информацию о том, что игрок находится на просмотре в «Химках».

«Пока контракт Гогуа не подписывал. Не могу сказать на какой стадии сейчас подписание контракта. Седрик находится на просмотре, идет диалог с клубом. Пока это вся доступная информация», — приводит слова Селюка Sport24.

28-летний футболист является свободным агентом с марта 2022 года. Последним клубом Гогуа был «Туран», за который он не провел ни одного матча. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость защитника составляет 250 тысяч евро.