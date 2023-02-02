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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Орлов: «Надо узнать у УЕФА, возможно ли временное участие «Зенита» в азиатской Лиге чемпионов»

02 Февраля 2023 • 19:27 Комментировать

Известный комментатор Геннадий Орлов предлагает обратиться в УЕФА насчёт возможности временного участия клубов из России в азиатской Лиге чемпионов.  

«Надо узнать у УЕФА, возможно ли участие того же «Зенита» временно, хотя бы на один сезон, в азиатской Лиге чемпионов», - высказался Орлов, чьи слова приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс».

Орлов считает, что Российскому футбольному союзу было бы правильно прощупать этот вопрос, учитывая санкции со стороны УЕФА. Как известно, в настоящий момент клубы РПЛ в еврокубках участия не принимают.

«Если пока не пускают в Европу, может быть, можно какое-то время выступить в Азии, а потом вернуться назад?» - высказался Орлов.

Напомним, что в настоящий момент Российский футбольный союз контактирует с УЕФА по вопросу возвращения российских клубов и сборных к международным турнирам.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Геннадий Орлов УЕФА АФК
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