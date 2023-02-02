«СКА-Хабаровск» хочет арендовать молодого защитника «Динамо»

Защитник московского «Динамо» Дмитрий Бегун может перейти в «СКА-Хабаровск».

По сведениям телеграм-канала «ФНЛ с Ильёвым», хабаровский клуб уже направил запрос «бело-голубым» о намерении арендовать 19-летнего футболиста, возможно, договор будет предусматривать право выкупа.

В нынешнем сезоне Бегун сыграл в 15 матчах за «Динамо-2» и записал на свой счет одну результативную передачу. Помимо этого, Бегун принял участие в одной игре за команду Славиши Йокановича, в которой провел на поле семь минут.

Контракт защитника с «Динамо» рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 тысяч евро.