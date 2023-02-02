Чернышов: У «Динамо» нет знакового игрока, которого можно назвать легендой

Экс-игрок «Динамо» Андрей Чернышов ответил на вопрос, можно ли кого-то назвать легендой «бело-голубых».

«У современного «Динамо» не было яркого футболиста, как Титов в «Спартаке» или Лоськов в «Локомотиве». «Динамо» не завоевывало никаких титулов, вылетало в ФНЛ. Можно назвать Шунина, но только потому, что он провел много матчей», — приводит слова Чернышова Legalbet.

По мнению эксперта, у «Динамо» нет игрока, которого можно назвать легендой, это очень грустно и неприятно.

Столичный клуб занимает четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 29 очков после 17 туров.