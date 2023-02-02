​«Локомотив» проиграл «Джохору»

В четверг в рамках подготовки к возобновлению сезона «Локомотив» проводил товарищеский матч против «Джохора». Команда Михаила Галактионова уступила чемпионам Малайзии со счётом 0:1. Единственный гол был забит вскоре после старта второго тайма.

Отметим, что «Локомотив» после первой части чемпионата России занимает 14-е место в турнирной таблице, то есть располагается в зоне переходных игр. Михаил Галактионов принял «железнодорожников» в ноябре.

Добавим, что сезон Российской премьер-лиги возобновится в начале марта.