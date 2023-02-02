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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Локомотив» проиграл «Джохору»

02 Февраля 2023 • 18:44 Комментировать
Локомотив Москва
0:1
Джохор Дарул Такзим
окончен

В четверг в рамках подготовки к возобновлению сезона «Локомотив» проводил товарищеский матч против «Джохора». Команда Михаила Галактионова уступила чемпионам Малайзии со счётом 0:1. Единственный гол был забит вскоре после старта второго тайма.

Отметим, что «Локомотив» после первой части чемпионата России занимает 14-е место в турнирной таблице, то есть располагается в зоне переходных игр. Михаил Галактионов принял «железнодорожников» в ноябре.

Добавим, что сезон Российской премьер-лиги возобновится в начале марта.

Протокол игры  
Локомотив Москва0:1Джохор Дарул Такзим
  56' (0:1)
Лантратов ИльяБаринов ДмитрийКузьмичёв ИванМагкеев СтаниславНенахов МаксимТикнизян НаирЩетинин МихаилГлушенков МаксимКамано ФрансуаПиняев СергейРаков Вадим
02 февраля.

 

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