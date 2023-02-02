​Орлов выбрал лучших легионеров в истории РПЛ

Известный комментатор и поклонник «Зенита» Геннадий Орлов выделил двух лучших легионеров в истории Российской премьер-лиги.

«Вагнер Лав. Еще скажу про Халка. Они оба - выдающиеся игроки, оба играли за сборную Бразилии, вызываясь из российского чемпионата», - высказался Орлов, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Вагнер Лав в своё время провёл несколько периодов в московском ЦСКА. Сейчас 38-летний нападающий выступает в родной Бразилии за «Спорт Ресифи». Халк же в России известен по выступлениям за «Зенит». В настоящий момент 36-летний форвард играет за «Атлетико Минейро».