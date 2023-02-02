Президент «Урала»: «Помазун принадлежит ЦСКА, но мы бы с удовольствием его оставили»

Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос о будущем голкипера команды Ильи Помазуна. Напомним, он выступает за «шмелей» на правах аренды, его контракт принадлежит ЦСКА.

«Он у нас в команде. Договор с ЦСКА до конца сезона. Потом? Не знаю. Я не Нострадамус. Он все-таки принадлежит ЦСКА. Мы бы с удовольствием его оставили», — заявил Иванов «РБ Спорту».

В нынешнем сезоне 26-летний вратарь принял участие в 20 матчах с учетом всех турниров, в которых пропустил 31 мяч и четыре раза сохранил свои ворота «сухими». Трудовое соглашение Помазуна с ЦСКА рассчитано до 2027 года.

«Урал» занимает десятое место в чемпионате России, набрав 21 очко после 17 туров.