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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

На защитника «Пари НН» Пенчикова претендуют три клуба

02 Февраля 2023 • 17:12 Комментировать

Защитник «Пари НН» Даниил Пенчиков может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно.

По сведениям Metaratings, казахстанские клубы «Актобе» и «Тобол» следят за 24-летним футболистом. Помимо этого, у нижегородцев есть предложение от «Велеса», который ведет борьбу за выживание в Первой лиге. Отмечается, что «Велес» хочет арендовать Пенчикова с правом выкупа.

В сезоне-2022/23 защитник принял участие в восьми матчах с учетом всех турниров и не отметился результативными действиями. Контракт игрока с «Пари НН» рассчитан до лета 2023 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Пенчикова в 250 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Тобол Актобе Велес Пари НН Трансферы футбола - зима 2023 Даниил Пенчиков
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