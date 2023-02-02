На защитника «Пари НН» Пенчикова претендуют три клуба

Защитник «Пари НН» Даниил Пенчиков может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно.

По сведениям Metaratings, казахстанские клубы «Актобе» и «Тобол» следят за 24-летним футболистом. Помимо этого, у нижегородцев есть предложение от «Велеса», который ведет борьбу за выживание в Первой лиге. Отмечается, что «Велес» хочет арендовать Пенчикова с правом выкупа.

В сезоне-2022/23 защитник принял участие в восьми матчах с учетом всех турниров и не отметился результативными действиями. Контракт игрока с «Пари НН» рассчитан до лета 2023 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Пенчикова в 250 тысяч евро.