​Мейра: «Спаллетти больше защищал россиян, чем легионеров»

Фернанду Мейра, который в своё время выступал за «Зенит», рассказал о том, как к футболистам относился итальянский тренер Лучано Спаллетти.

Напомним, что Лучано Спаллетти тренировал «Зенит» в 2009-2014 годах. Сейчас этот специалист возглавляет «Наполи».

«Мы, иностранцы, видели, что Спаллетти больше защищал российских футболистов, чем легионеров. Я не считаю, что так должно быть. Тренер должен защищать всех одинаково: россиян, португальцев, китайцев…» - высказался Мейра, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Сейчас главным тренером «Зенита» является Сергей Семак. Под его руководством команда становилась чемпионом России в каждом из четырёх последних сезонов. Лидируют «сине-бело-голубые» и сейчас, опережая ближайшего преследователя в лице «Спартака» на шесть очков. Сезон РПЛ возобновится в начале весны.