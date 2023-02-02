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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Камоцци: «Карпин вывел молодых российских футболистов на более высокий уровень»

02 Февраля 2023 • 16:35 Комментировать

Франко Камоцци, который в своё время был советником Леонида Федуна в «Спартаке», дал комментарий по поводу главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина.

Напомним, что в четверг Валерий Карпин отмечает день рождения – ему «стукнуло» 54 года.

«Я очень уважаю Карпина. Он показал, что может без легионеров в команде отлично провести первую часть чемпионата. Валерий Георгиевич улучшил и вывел на более высокий уровень молодых российских футболистов и является лидером сборной России», - высказался Камоцци, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

Также Франко Камоцци поздравил Валерия Карпина и пожелал ему в будущем принять клуб в Европе.

После первой части чемпионата России «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице. От лидирующего «Зенита» команда Валерия Карпина отстаёт на семь зачётных баллов.

Добавим, что сезон РПЛ возобновится в начале весны.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Сборная России Франко Камоцци
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