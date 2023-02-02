Кавазашвили считает, что «Спартак» — это трамплин для тренеров в Европу

Экс-голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался об успехах бывших тренеров «красно-белых» в Европе.

«Если посмотреть на иностранных тренеров, которые возглавляли «Спартак», то почти у всех карьера сложилась хорошо. Можно сказать, что «Спартак» — трамплин в европейский футбол. Все экс-тренеры «красно-белых» хорошо устроились», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

Эксперт отметил, что Унаи Эмери после «Спартака» завоевал кучу трофеев, Доменико Тедеско выиграл Кубок Германии, а сейчас может возглавить сборную Бельгии. Помимо этого, был Мурат Якин, который выводил Швейцарию на чемпионат мира - 2022, есть еще Станислав Черчесов и Валерий Карпин — они наша тренерская элита, подытожил Кавазашвили.