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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кавазашвили считает, что «Спартак» — это трамплин для тренеров в Европу

02 Февраля 2023 • 16:16 Комментировать

Экс-голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался об успехах бывших тренеров «красно-белых» в Европе.

«Если посмотреть на иностранных тренеров, которые возглавляли «Спартак», то почти у всех карьера сложилась хорошо. Можно сказать, что «Спартак» — трамплин в европейский футбол. Все экс-тренеры «красно-белых» хорошо устроились», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

Эксперт отметил, что Унаи Эмери после «Спартака» завоевал кучу трофеев, Доменико Тедеско выиграл Кубок Германии, а сейчас может возглавить сборную Бельгии. Помимо этого, был Мурат Якин, который выводил Швейцарию на чемпионат мира - 2022, есть еще Станислав Черчесов и Валерий Карпин — они наша тренерская элита, подытожил Кавазашвили.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Карпин Унаи Эмери Анзор Кавазашвили Станислав Черчесов Мурат Якин Доменико Тедеско
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