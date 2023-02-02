Атакующий полузащитник «Зенита» Малком входил в сферу интересов «ПСЖ». Впрочем, в зимнее трансферное окно сделка не состоялась.

Журналистам из L’Equipe удалось узнать интересные подробности. Так, «ПСЖ» рассчитывал подписать Малкома бесплатно. В стане гранда Лиги 1 надеялись на поправку ФИФА, согласно которой легионеры имеют право приостанавливать контракты с клубами РПЛ в одностороннем порядке.

Впрочем, в ситуации с Малкомом это не сработало. Дело в том, что летом в контракте бразильца в «Зенитом» появился пункт, согласно которому игрок не может приостановить контракт без выплаты компенсации.

Отметим, что Малком играет за «Зенит» с августа 2019 года.