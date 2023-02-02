​Булыкин высказался о возможном возвращении Павлюченко в футбол

Известный в прошлом российский футболист Дмитрий Булыкин высказался о возможном возвращении Романа Павлюченко в футбол.

Ранее Шамиль Газизов, занимающий должность генерального директора «Уфы», рассказал о предложении Роману Павлюченко со стороны клуба.

«Насколько я понял, он сыграет за «Уфу» одну игру, чтобы забить гол. Это красивая история для футбола, для шоу, популяризации и для того, чтобы молодое поколение узнало о рекордах предыдущего поколения», - высказался Булыкин, чьи слова приводит Vprognoze.

«Уфа» в настоящий момент выступает в Первой лиге, то есть по втором по рангу футбольном дивизионе России. Там после первой части сезона команда занимает 16-е место в турнирной таблице.