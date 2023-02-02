​Карпин рассказал, почему Дзюба ушёл из «Спартака» в 2013 году

Рулевой сборной России Валерий Карпин, который в своё время работал в «Спартаке», рассказал о причине ухода Артёма Дзюбы из московского клуба в 2013 году. Тогда нападающий отправился в «Ростов» на правах аренды.

«Говорят, что из него можно было выжимать больше, как это сделали в «Зените». Но кто в команде провёл больше всех матчей и минут в полуторалетнем сезоне 2011/12? Дзюба! Кто вышел с капитанской повязкой на последние, решающие матчи чемпионата? Дзюба! Это что - показатели недоверия и невнимания?» - высказался Карпин в ходе интервью для «Спорт-Экспресса».

По словам Валерия Карпина, в аренду в «Ростов» летом 2013 года Артём Дзюба ушёл из-за конкуренции в линии нападения «Спартака».

Отметим, что в настоящий момент Валерий Карпин тренирует «Ростов» и национальную сборную России. Что касается Артёма Дзюбы, то он уже три месяца не имеет клубной прописки. В начале ноября 34-летний нападающий расторг трудовое соглашение с турецким «Адана Демирспор», где он толком заиграть не смог.