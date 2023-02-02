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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Селюк назвал клуб АПЛ, который интересовался нападающим «Ахмата» Конате

02 Февраля 2023 • 14:50 Комментировать (1)
Ахмат
...
Химки
05.02 17:00

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал об интересе европейских клубов к нападающему «Ахмата» Мохамеду Конате.

По мнению агента, 25-летний форвард способен выступать в топ-5 чемпионатах Европы. При этом Селюк отметил, что зимой покидать «Ахмат» Конате не планирует, несмотря на имеющийся интерес со стороны одного из клубов АПЛ.

«Если будет хорошее предложение к лету, то оно будет рассмотрено. Английские и французские клубы были заинтересованы в нём, но в связи с этими событиями и трудностями в оплате... Скажу конкретно: «Ноттингем Форест» был заинтересован в Конате», — цитирует Селюка Legalbet.

Конате перешёл в «Ахмат» летом 2021 года из «Химок». Действующий контракт нападающего с грозненским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 1,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Конате провёл за «Ахмат» 20 матчей, забив девять голов и отдав одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Селюк Ноттингем Форест мохамед конате Ахмат
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Комментарии (1)
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Leonardis
02 Февраля 2023 в 15:15
А, Селюк -шутник, однако...
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