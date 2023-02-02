Агент Селюк назвал клуб АПЛ, который интересовался нападающим «Ахмата» Конате

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал об интересе европейских клубов к нападающему «Ахмата» Мохамеду Конате.

По мнению агента, 25-летний форвард способен выступать в топ-5 чемпионатах Европы. При этом Селюк отметил, что зимой покидать «Ахмат» Конате не планирует, несмотря на имеющийся интерес со стороны одного из клубов АПЛ.

«Если будет хорошее предложение к лету, то оно будет рассмотрено. Английские и французские клубы были заинтересованы в нём, но в связи с этими событиями и трудностями в оплате... Скажу конкретно: «Ноттингем Форест» был заинтересован в Конате», — цитирует Селюка Legalbet.

Конате перешёл в «Ахмат» летом 2021 года из «Химок». Действующий контракт нападающего с грозненским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 1,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Конате провёл за «Ахмат» 20 матчей, забив девять голов и отдав одну результативную передачу.