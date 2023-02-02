​«Отказывался покупать игры и судей»: Салихова отреагировала на слова Карпина о Федуне

Зарема Салихова, супруга Леонида Федуна, отреагировала на слова Валерия Карпина, который в своё время работал в «Спартаке».

Салихова обратилась к Карпину и спросила, почему в своё время он по каждому поводу бегал к Федуну. Жена экс-владельца «Спартака» считает, что Карпину нужно было быть более самостоятельным.

«Единственное, в чём Карпин может обвинять Федуна, - в том, что он всегда отказывался покупать игры и судей», - сказала Салихова, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Леонид Федун вышел из управления «Спартаком» в августе. Все свои акции клуба он передал компании «Лукойл».