Сенников высказался о возможном возобновлении карьеры Павлюченко

Бывший игрок столичного «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о возможном возобновлении карьеры Романом Павлюченко.

«Павлюченко может возобновить карьеру, чтобы забить 200-й гол? Это уважение к футболисту. С одной стороны, Роман сказал, что наигрался в футбол, а с другой – такая же ситуация была с Дмитрием Лоськовым. Только ему до юбилея не хватало одного матча», – приводит слова экс-футболиста российской сборной издание «Чемпионат».

Сенников вспомнил также матч «Знамени» против «Крыльев Советов», когда Павлюченко не смог отличиться в матче, закончившемся со счётом 0:10. По его мнению, мало заявить о юбилейном голе, его нужно ещё забить.

Напомним, что ранеепоявилась информация о возможном подписании контракта Павлюченко с «Уфой». В конце октября прошлого года экс-нападающий российской сборной объявил о завершении профессиональной карьеры.