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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ловчев: «В Первую лигу Дзюба точно не пойдёт — слишком большая фигура»

02 Февраля 2023 • 13:30 Комментировать

Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев высказался о проблеме Артёма Дзюбы, который с ноября находится в статусе свободного агента.

«В чем проблема Дзюбы? Только он может рассказать. Может, мало предлагают или условия постоянно какие-то невыгодные для Артема. Пока Дзюба думает, как лучше поступить, но в Первую лигу он уже точно не пойдёт — слишком большая фигура. Да и заканчивать карьеру пока не нужно, он поможет своей будущей команде обязательно», — приводит слова эксперта издание Sport24

По его мнению, у экс-капитана российской сборной могут быть большие финансовые запросы, которые не каждый способен удовлетворить. Ловчев считает, что, чем дольше Артём будет искать команду, тем меньше ему будут предлагать.

Напомним, что последним коллективом в карьере нападающего был турецкий клуб «Адана Демирспор», который россиянин покинул в ноябре прошлого года.

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Евро-Футбол.Ру,
Евгений Ловчев Артём Дзюба
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