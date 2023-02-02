Селюк назвал клуб РПЛ, в который может перейти экс-защитник ЦСКА Гогуа

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался об интересе российских клубов к бывшему защитнику московского ЦСКА Седрику Гогуа.

«Я бы предложил Гогуа «Ахмату», но там сейчас много классных центральных защитников. Ближе к лету, может быть, будем решать этот вопрос», - приводит слова агента «Спорт-экспресс».

Ранее в прессе сообщалось, что Гогуа отправился на тренировочный сбор с подмосковными «Химками».

Последним местом работы 28-летнего ивуарийского защитника в российском футболе был волгоградский «Ротор». Нынешняя трансферная стоимость Седрика оценивается в 250 тысяч евро.