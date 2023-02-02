Талалаев рассказал об уходе Смольникова из «Торпедо»

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев высказался об уходе из клуба защитника Игоря Смольникова.

Напомним, в конце декабря прошлого года московский клуб официально объявил о расторжении контракта со Смольниковым по обоюдному согласию сторон.

«Был пункт в контракте, позволяющий уйти в одностороннем порядке. Профессионал принял решение, понимая сложность задач и вероятность вылета, его красивой карьере это ни к чему», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

В текущем сезоне 34-летний Смольников провёл за «Торпедо» 21 матч, отметившись одним голом и одной результативной передачей. Ранее защитник выступал за «Ростов», «Зенит», «Краснодар» и тульский «Арсенал». В составе команды из Санкт-Петербурга он трижды выигрывал чемпионат России.

После 17 туров РПЛ «Торпедо» занимает последнюю 16-ю строчку в турнирной таблице, имея в своём активе шесть набранных очков.