Салихова советует Кокорину пойти в депутаты после слов о тюрьме

Зарема Салихова, которая является женой бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на слова российского нападающего о том, что каждый нормальный мужчина должен отсидеть в тюрьме.

«Только не говорите Кокорину, что он упустил возможность стать героем и звезду получить. Можно попробовать стать депутатом. Должен быть у Родниной оппонент, а у футбола свое лобби», - передает слова Заремы издание «Спорт-экспресс».

Напомним, что Александр отсидел за решеткой 11 месяцев за избиение двух людей осенью 2018 года.

В данный момент Кокорин принадлежит «Фиорентине», а этот сезон проводит за кипрский «Арис» на правах аренды.