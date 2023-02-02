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Талалаев готов обсудить с Дзюбой трансфер в «Торпедо»

02 Февраля 2023 • 12:37 Комментировать

Рулевой московского «Торпедо» Андрей Талалаев высказался насчет возможного трансфера экс-нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы.

«Сохранилось ощущение, что если жизнь заставит, могу набрать номер и сказать: «Артём, давай еще раз подумаем». Внутри остается такое чувство, с моей стороны преград точно нет», - цитирует наставника «Матч ТВ».

Дзюба с ноября 2022 года находится в статусе свободного агента. Его последним клубом был турецкий «Адана Демирспор». В сезоне-2022/2023 нападающий принял участие в пяти поединках, в которых отметился лишь одним забитым мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Артём Дзюба Андрей Талалаев
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