В «Бешикташе» опровергли информацию о возобновлении переговоров по Баринову

Генеральный директор «Бешикташа» Джейхун Казанчи отреагировал на информацию о возобновлении переговоров с «Локомотивом» по трансферу Дмитрия Баринова.

Ранее «РБ Спорт» сообщал, что турецкий клуб готов предложить за 26-летнего хавбека 5 миллионов евро.

«Нет, мы не возобновляли переговоры и не увеличивали предложение по Баринову. Вопрос давно закрыт», — цитирует Казанчи Sport24.

Действующий контракт Баринова с московским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 9 миллионов евро.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «красно-зелёных» 20 матчей, забив в них один гол и отдав одну результативную передачу.