Карпин одним словом выразил своё отношение к Дзюбе

Наставник «Ростова» и национальной сборной России Валерий Карпин рассказал о своем отношении к нападающему Артёму Дзюбе.

«Если и могу цензурно выразить мое нынешнее отношение к Артёму Дзюбе одним словом, то это будет слово «безразличие», - приводит слова специалиста издание «Спорт-экспресс».

34-летний Дзюба сейчас находится в статусе свободного агента после ухода из турецкого клуба «Адана Демирспор». Он провел за эту команду всего пять матчей и отметился одним забитым мячом.

В прессе ходят слухи об интересе к опытному нападающему со стороны «Пари НН» и московского «Торпедо».