Митрески - о работе Абаскаля: «Спартак» потерял фирменный стиль»

Экс-футболист московского «Спартака» Игор Митрески высказался о нынешнем стиле игры «народной команды» под руководством Гильермо Абаскаля.

«Спартак» потерял свою игру, фирменный стиль. Много длинных передач, много борьбы, как у всех остальных команд, «спартаковского стиля» нет. Не знаю, прав я или нет, но это мое мнение», - приводит слова Митрески «Матч ТВ».

Игор защищал красно-белые цвета с 2001 по 2004 год.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги «Спартак» с 36 набранными баллами занимает второе место, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.

Матчи чемпионата России возобновятся в начале марта.