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Губерниев рассказал, как относится к словам Кокорина о тюрьме

02 Февраля 2023 • 11:15 Комментировать

Известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова нападающего «Ариса» Александра Кокорина о том, что каждый мужчина должен побывать в тюрьме.

«Каждый мужчина должен думать, какие поступки он совершает. Очевидно, что Кокорин думал, мягко говоря, не всегда. Что-то мне подсказывает, что Саша немножко погорячился», - передает слова Губерниева «РБ Спорт».

Напомним, что несколько лет назад Кокорин попал в тюрьму за участие в избиении двух людей. Футболист провел за решеткой 11 месяцев и вышел по УДО.

Контракт Александра принадлежит «Фиорентине», на Кипре он будет играть до завершения сезона-2022/2023.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Кокорин Дмитрий Губерниев
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