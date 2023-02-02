Бердыев высказался об отъезде легионеров из РПЛ

Наставник «Сочи» Курбан Бердыев высказался насчет оттока иностранных футболистов из российского футбола из-за политической ситуации. Слова специалиста приводятся на страницах «Спорт-экспресса».

«С уходом легионеров уровень понизился. Но есть возможность молодым российским игрокам проявлять себя. Если говорить в перспективе, для российского футбола данная ситуация на пользу», - высказал свое мнение тренер.

Напомним, что Бердыев занял пост главного тренера сочинского коллектива в конце ноября 2022 года. Стороны заключили трудовое соглашение до середины 2025 года.