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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бердыев высказался об отъезде легионеров из РПЛ

02 Февраля 2023 • 10:58 Комментировать

Наставник «Сочи» Курбан Бердыев высказался насчет оттока иностранных футболистов из российского футбола из-за политической ситуации. Слова специалиста приводятся на страницах «Спорт-экспресса».

«С уходом легионеров уровень понизился. Но есть возможность молодым российским игрокам проявлять себя. Если говорить в перспективе, для российского футбола данная ситуация на пользу», - высказал свое мнение тренер.

Напомним, что Бердыев занял пост главного тренера сочинского коллектива в конце ноября 2022 года. Стороны заключили трудовое соглашение до середины 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Курбан Бердыев Сочи
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