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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Газизов высказался о словах Кокорина о тюрьме

02 Февраля 2023 • 10:41 Комментировать

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов в разговоре с корреспондентом «Спорт-экспресса» высказался о вчерашнем интервью нападающего Александра Кокорина. Форвард заявил, что каждый нормальный мужчина обязан отсидеть в тюрьме.

«Мне такого Саша никогда не говорил. Я такого от него не слышал. Эти слова ведь могли быть вырваны из контекста. Мне бы не хотелось о них говорить», - сказал функционер.

Напомним, что Кокорин отсидел за решеткой 11 месяцев за участие в избиении двух людей осенью 2018 года.

В этом сезоне Александр играет за кипрский «Арис» на правах аренды. Его полноценный контракт принадлежит «Фиорентине».

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Кокорин Шамиль Газизов
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