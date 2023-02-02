Газизов высказался о словах Кокорина о тюрьме

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов в разговоре с корреспондентом «Спорт-экспресса» высказался о вчерашнем интервью нападающего Александра Кокорина. Форвард заявил, что каждый нормальный мужчина обязан отсидеть в тюрьме.

«Мне такого Саша никогда не говорил. Я такого от него не слышал. Эти слова ведь могли быть вырваны из контекста. Мне бы не хотелось о них говорить», - сказал функционер.

Напомним, что Кокорин отсидел за решеткой 11 месяцев за участие в избиении двух людей осенью 2018 года.

В этом сезоне Александр играет за кипрский «Арис» на правах аренды. Его полноценный контракт принадлежит «Фиорентине».