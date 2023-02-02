Нгамалё рассказал, что нужно «Динамо» для чемпионства в РПЛ

Форвард столичного «Динамо» Муми Нгамалё высказался о перспективах своей команды в борьбе за чемпионский титул РПЛ.

«Если не будем допускать ошибок, то у нас есть все шансы стать чемпионом или хотя бы занять второе место. Верю в нашу команду и надеюсь, что мы будем на самом верху в этом году», - приводит слова камерунского игрока издание «Спорт-экспресс».

На зимний перерыв «Динамо» ушло на четвертом месте. После 17 сыгранных туров московская команда набрала 29 баллов. «Бело-голубые» отстают от идущего третьим «Ростова» на шесть пунктов. Сезон чемпионата России возобновится в начале марта.