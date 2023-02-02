Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Легионер «Динамо»: «ВАР сильно портит футбол»

02 Февраля 2023 • 09:46 Комментировать

Форвард московского «Динамо» Муми Нгамалё рассказал о своем отношении к системе видеоповторов (ВАР). По мнению камерунского футболиста, это нововведение портит впечатление от игры.

«Я отменил бы ВАР, потому что это сильно портит футбол. Каждый сантиметр арбитры идут смотреть, потом высчитывают... Это столько времени занимает!», - приводит слова африканского легионера издание «Спорт-экспресс».

Напомним, что система ВАР используется в российском футболе с лета 2019 года.

В нынешнем сезоне 28-летний нападающий принял участие в восьми поединках Премьер-лиги, записав на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Муми Нгамалё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Февраля
10:17 · Россия. Премьер-лига
Нгамалё: «Были предложения из Германии и Франции, но я решил перейти в «Динамо»
09:52 · Россия. Премьер-лига
Нгамалё рассказал, что нужно «Динамо» для чемпионства в РПЛ
09:46 · Россия. Премьер-лига
Легионер «Динамо»: «ВАР сильно портит футбол»
09:35 · Россия. Премьер-лига
Мейра: «Зенит» - сильнейшая команда России»
09:21 · Россия. Премьер-лига
Тарханов рассказал, как изменился «Спартак» при Абаскале
09:16 · Россия. Премьер-лига
Брат Кокорина поддержал слова футболиста о тюрьме
08:14 · Россия. Премьер-лига
Назван клуб из Европы, забраковавший Дзюбу
00:55 · Россия. Премьер-лига
Орещук и Павлюченко собираются открыть футбольное агентство
00:47 · Россия. Первая лига
Орещук подтвердил, что Павлюченко хочет возобновить карьеру
00:27 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» уверены в отличной форме Промеса
01 Февраля
23:58 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис отреагировал на слова Кокорина о тюрьме
23:50 · Россия. Премьер-лига
Канчельскиса возмутило намерение «Торпедо» взять Дзюбу на просмотр
23:48 · Россия. Первая лига
Павлюченко готов возобновить карьеру, но только на один матч слухи
23:35 · Россия. Первая лига
Павлюченко может возобновить карьеру - назван потенциальный клуб
22:42 · Россия. Премьер-лига
Гогуа планирует подписать контракт с «Химками» до конца сезона
Все новости
Рекомендуем