Легионер «Динамо»: «ВАР сильно портит футбол»

Форвард московского «Динамо» Муми Нгамалё рассказал о своем отношении к системе видеоповторов (ВАР). По мнению камерунского футболиста, это нововведение портит впечатление от игры.

«Я отменил бы ВАР, потому что это сильно портит футбол. Каждый сантиметр арбитры идут смотреть, потом высчитывают... Это столько времени занимает!», - приводит слова африканского легионера издание «Спорт-экспресс».

Напомним, что система ВАР используется в российском футболе с лета 2019 года.

В нынешнем сезоне 28-летний нападающий принял участие в восьми поединках Премьер-лиги, записав на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу.