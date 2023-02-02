Мейра: «Зенит» - сильнейшая команда России»

Экс-игрок петербургского «Зенита» Фернанду Мейра поделился мнением о «сине-бело-голубых».

«Большая команда, большой стадион, большое фанатское движение. У «Зенита» есть жажда трофеев. Клуб всегда нацелен на победы. Очевидно, что «Зенит» - сильнейшая команда страны», - приводятся слова Фернанду на страницах «Чемпионата».

Напомним, что португальский футболист выступал за петербургский коллектив с 2009 по 2011 год. Вместе с «Зенитом» он стал чемпионом России в 2010 году.

Питерцы четыре последних сезона выигрывают золотые медали РПЛ. В текущей кампании команда лидирует после 17 туров с 6-очковым отрывом.