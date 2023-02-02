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Брат Кокорина поддержал слова футболиста о тюрьме

02 Февраля 2023 • 09:16 Комментировать

Кирилл Кокорин, который является братом известного российского футболиста Александра Кокорина, отреагировал на громкие слова нападающего о тюрьме. В недавнем интервью 31-летний форвард заявил, что каждый нормальный мужчина должен отсидеть в тюрьме.

«Согласен ли с его мыслью? Ну, думаю, для профилактики какой-нибудь пару месяцев можно отсидеть, для воспитания», - передает слова Кирилла Metaratings.ru.

Напомним, что Александр Кокорин и его брат отсидели в тюрьме за участие в избиении двух человек осенью 2018 года.

В данный момент нападающий выступает за кипрский «Арис» на правах аренды. Его контракт принадлежит «Фиорентине».

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Кокорин Кирилл Кокорин
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