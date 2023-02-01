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Канчельскис отреагировал на слова Кокорина о тюрьме

01 Февраля 2023 • 23:58 Комментировать

Известный в прошлом нападающий Андрей Канчельскис, поигравший за «Манчестер Юнайтед», отреагировал на слова экс-форварда «Спартака» и «Зенита» Александра Кокорина о тюрьме.

«У каждого свое мнение. Кто-то воспринимает это правильно, кто-то нет. Какая разница, если это его мнение? Обсуждать его слова некорректно, потому что каждый имеет право на свое мнение», - приводит слова Канчельскиса издание «Спорт-экспресс».

Ранее Кокорин заявил, что каждый нормальный мужчина должен отсидеть в тюрьме.

Александр провел за решеткой 11 месяцев за участие в избиении двух людей осенью 2018 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Кокорин Андрей Канчельскис
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