Экс-игрок ЦСКА Гогуа проходит просмотр в «Химках»

Бывший защитник ЦСКА Седрик Гогуа находится на просмотре в подмосковных «Химках». Об этом сообщает «Чемпионат». Ранее в России игрок выступал за «СКА-Хабаровск», «Тамбов», «Ротор» и ЦСКА.

28-летний футболист является свободным агентом с марта 2022 года. Последним клубом Гогуа был казахстанский «Туран», за который он не провел ни одного матча.

«Химки» занимают предпоследнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 12 набранных очков после 17 туров. Возобновление чемпионата после зимней паузы произойдет в начале марта.

В 18-м туре подопечные Спартака Гогниева сыграют с «Факелом».