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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-игрок ЦСКА Гогуа проходит просмотр в «Химках»

01 Февраля 2023 • 21:51 Комментировать

Бывший защитник ЦСКА Седрик Гогуа находится на просмотре в подмосковных «Химках». Об этом сообщает «Чемпионат». Ранее в России игрок выступал за «СКА-Хабаровск», «Тамбов», «Ротор» и ЦСКА.

28-летний футболист является свободным агентом с марта 2022 года. Последним клубом Гогуа был казахстанский «Туран», за который он не провел ни одного матча.

«Химки» занимают предпоследнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 12 набранных очков после 17 туров. Возобновление чемпионата после зимней паузы произойдет в начале марта.

В 18-м туре подопечные Спартака Гогниева сыграют с «Факелом».

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Седрик Гогуа
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