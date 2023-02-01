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Черышев: «Мы действительно общались с Назаровым»

01 Февраля 2023 • 21:50 Комментировать

Наставник «Санта-Коломы» Дмитрий Черышев прокомментировал информацию о потенциальном переходе в клуб российского футболиста Евгения Назарова.

«Мы действительно общались с Назаровым в районе 19 января или чуть раньше. Но всё, после этого разговоров у нас больше не было», - приводит слова специалиста «РБ Спорт».

«Санта-Колома» в данный момент входит в тройку лучших команд чемпионата Андорры, отставая от лидера «Атлетика» на четыре очка.

Нефтекумский спортсмен Евгений Назаров известен по выступлениям за российские клубы «СКА-Хабаровск» и «Амкал», а также за армянскую команду «Урарту».

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Евро-Футбол.Ру,
Санта-Колома Дмитрий Черышев Амкал Евгений Назаров Трансферы футбола - зима 2023
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