Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Малком – о «ПСЖ»: «Всё закончилось»

01 Февраля 2023 • 21:33 Комментировать

Форвард петербургского «Зенита» Малком высказался о несостоявшемся трансфере в «ПСЖ».

«Добрый вечер! Всё закончилось, я здесь», - сказал футболист в видео, опубликованном пресс-службой «сине-бело-голубых» в социальных сетях.

«ПСЖ» и «Зенит» являются лидерами своих чемпионатов. Российский коллектив отрывается от второго места в лице московского «Спартака» на шесть очков, в то время, как французская команда опережает идущий вторым «Ланс» на три балла.

25-летний бразилец мог перейти в коллектив Лиги 1 на правах аренды, однако в связи с тем, что клубы не сумели достичь договорённостей, данный переход не состоялся.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит ПСЖ Трансферы футбола - зима 2023 Малком Филипе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Февраля
21:51 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок ЦСКА Гогуа проходит просмотр в «Химках»
21:50 · Россия. Премьер-лига
Черышев: «Мы действительно общались с Назаровым»
21:24 · Кубок России
Лещук: «С финала Кубка не нашел ни одной нормальной фотографии»
21:22 · Россия. Премьер-лига
Аршавин: «Медиалига? Для меня это не футбол»
21:13 · Россия. Премьер-лига
Кечинов высказался о российских наставниках «Спартака»
21:06 · Россия. Премьер-лига
Кечинов – об Абаскале: «После работы в «Спартаке» у него будут предложения от европейских клубов»
20:57 · Россия. Премьер-лига
Лещук – о Денисове: «Работяга»
20:51 · Россия. Премьер-лига
Тихонов: Промес доказал, что является лидером «Спартака», теперь опускаться ниже нельзя
20:48 · Россия. Премьер-лига
Ловчев: «Пока Пиняев это только большой шум»
20:41 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили считает, что Карпин хочет вернуться в «Спартак»
20:40 · Россия. Первая лига
Уткульбаев – о победе над «Навбахором»: «Качественный матч»
20:33 · Россия. Премьер-лига
Агент сообщил, что Азмун пока остаётся в «Байере»
20:26 · Россия. Премьер-лига
Лещук: «Тренер, который симпатичен мне больше всех, это Сандро»
20:22 · Россия. Премьер-лига
Жоаозиньо рассказал, где ему было комфортнее всего играть
20:15 · Россия. Премьер-лига
Лещук: «С большим уважением отношусь к Игорю Акинфееву»
Все новости
Рекомендуем