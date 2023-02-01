Малком – о «ПСЖ»: «Всё закончилось»

Форвард петербургского «Зенита» Малком высказался о несостоявшемся трансфере в «ПСЖ».

«Добрый вечер! Всё закончилось, я здесь», - сказал футболист в видео, опубликованном пресс-службой «сине-бело-голубых» в социальных сетях.

«ПСЖ» и «Зенит» являются лидерами своих чемпионатов. Российский коллектив отрывается от второго места в лице московского «Спартака» на шесть очков, в то время, как французская команда опережает идущий вторым «Ланс» на три балла.

25-летний бразилец мог перейти в коллектив Лиги 1 на правах аренды, однако в связи с тем, что клубы не сумели достичь договорённостей, данный переход не состоялся.