Аршавин: «Медиалига? Для меня это не футбол»

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о своём отношении к медийному футболу.

Ранее молодежный состав «сине-бело-голубых» одержал победу в товарищеском матче над «Амкалом» со счетом 3:2.

«Мое мнение никак не поменялось. Для меня это не футбол. А то, что есть пересечения – ничего страшного, пока они нам помогают хоть достойного спарринг-партера себе выбрать», — заявил Аршавин на YouTube-канале санкт-петербургского клуба.

Функционер отметил, что мог бы сыграть в Медийной лиге, но только для того, чтобы посмешить народ. Однако он добавил, что не будет этого делать.